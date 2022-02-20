Тихановская заявила о потере независимости Белоруссии

«Несмотря на все заверения режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко], после 20 февраля российские войска не будут выведены из Белоруссии. Это значит, что белорусов все это время обманывали, а Лукашенко потерял самостоятельность в принятии решений. Ведь из-за него Белоруссия теряет субъектность, а белорусы — контроль над собственной страной», — заявила экс-кандидат.