Париж дал Путину «еще один шанс» избежать войны

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что перед Путиным стоит выбор — либо решить проблему украинского кризиса дипломатическим путем, либо ожидать крупного военного конфликта. Об этом сообщают РИА «Новости».
«Владимиру Путину надо решить, хочет ли он настоящего разговора или же он хочет совершить новую агрессию. В любом случае, мы даём с помощью переговоров с Владимиром Путиным ещё один шанс пойти дипломатическим путём», - заявил Клеман Бон.
Он полагает, что переговоры России и Франции позволят избежать глобального военного конфликта.
«Даже если есть маленький шанс, надо его использовать», - уверен дипломат.
Напомним, что в воскресенье, 20 февраля, президент Франции провел переговоры с Владимиром Путиным (в течение 1 часа 45 мин) и главой Украины Владимиром Зеленским (30 мин).
Ранее сообщалось, что президенты России, Франции и Украины договорились организовать в ближайшее время рабочую группу для скорейшего достижения мира на Украине.