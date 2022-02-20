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9 минут назад

Париж дал Путину «еще один шанс» избежать войны

Илья Родин

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что перед Путиным стоит выбор — либо решить проблему украинского кризиса дипломатическим путем, либо ожидать крупного военного конфликта. Об этом сообщают РИА «Новости».

Париж дал Путину «еще один шанс» избежать войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимиру Путину надо решить, хочет ли он настоящего разговора или же он хочет совершить новую агрессию. В любом случае, мы даём с помощью переговоров с Владимиром Путиным ещё один шанс пойти дипломатическим путём», - заявил Клеман Бон.

Он полагает, что переговоры России и Франции позволят избежать глобального военного конфликта.

«Даже если есть маленький шанс, надо его использовать», - уверен дипломат.

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

Напомним, что в воскресенье, 20 февраля, президент Франции провел переговоры с Владимиром Путиным (в течение 1 часа 45 мин) и главой Украины Владимиром Зеленским (30 мин).

Ранее сообщалось, что президенты России, Франции и Украины договорились организовать в ближайшее время рабочую группу для скорейшего достижения мира на Украине.

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