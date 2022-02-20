Париж дал Путину «еще один шанс» избежать войны

«Владимиру Путину надо решить, хочет ли он настоящего разговора или же он хочет совершить новую агрессию. В любом случае, мы даём с помощью переговоров с Владимиром Путиным ещё один шанс пойти дипломатическим путём», - заявил Клеман Бон.