Блинкен: прогнозы оправдываются

"Все это в совокупности с операциями под чужим флагом, которые мы видели в выходные, говорит нам о том, что сценарий, о котором мы заявляли, разыгрывается", - сказал он. "Похоже, что происходит все предшествующее реальному вторжению, как мы это и описывали", - полагает госсекретарь США.