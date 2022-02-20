Украина призывает провести международное расследование и установить, действительно ли имели место обстрелы киевскими силовиками территории России . Об этом сообщил в воскресенье украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я вчера заявил и подтверждаю: Украина призывает провести объективное международное расследование по факту якобы имевшего место попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала", - сказал он в воскресенье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24". Министр также призвал Москву "поддержать проведение независимого расследования".

В субботу Следственный комитет России возбудил дело по факту разрыва снарядов на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от государственной границы с Украиной. Взрыв прогремел в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской, о чем в правоохранительные органы сообщили местные жители. Этот населенный пункт находится возле границы с Луганской народной республикой (ЛНР). Как указали в СК, 19 февраля неустановленные лица, находясь на украинской земле и используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района. Жертв в результате попадания снарядов нет, разрушено два дома.