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1 час назад

В Киеве поставили под сомнение факт обстрелов территории России со стороны Украины

ТАСС

Украина призывает провести международное расследование и установить, действительно ли имели место обстрелы киевскими силовиками территории России. Об этом сообщил в воскресенье украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я вчера заявил и подтверждаю: Украина призывает провести объективное международное расследование по факту якобы имевшего место попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала", - сказал он в воскресенье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24". Министр также призвал Москву "поддержать проведение независимого расследования".

Кулеба отверг обвинения в попадании украинских снарядов на территорию РФ

В субботу Следственный комитет России возбудил дело по факту разрыва снарядов на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от государственной границы с Украиной. Взрыв прогремел в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской, о чем в правоохранительные органы сообщили местные жители. Этот населенный пункт находится возле границы с Луганской народной республикой (ЛНР). Как указали в СК, 19 февраля неустановленные лица, находясь на украинской земле и используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района. Жертв в результате попадания снарядов нет, разрушено два дома.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опроверг информацию о ведении огня с территории его страны.

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