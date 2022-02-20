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46 минут назад

Зеленский предложил способы урегулировать ситуацию в Донбассе

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил ряд способов урегулировать ситуацию в Донбассе, в частности ввести режим тишины. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский заявил, что Киев выступает за мирный процесс и немедленный созыв заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

20 февраля в Кремле указали на нежелание украинского президента исполнять Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, отметил, что Зеленский не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По результатам переговоров французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.

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