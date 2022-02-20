Зеленский предложил способы урегулировать ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил ряд способов урегулировать ситуацию в Донбассе, в частности ввести режим тишины. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский заявил, что Киев выступает за мирный процесс и немедленный созыв заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

20 февраля в Кремле указали на нежелание украинского президента исполнять Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, отметил, что Зеленский не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).