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9 минут назад

МИД Британии назвал следующую цель Путина после «захвата Украины»

Илья Родин

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что необходимо любыми путями остановить российское мнимое «вторжение» на Украину, посколько Россия этим не ограничится. Об этом сообщает популярное английское издание Daily Mail.

В Британии назвали следующую цель Путина после «захвата Украины»
Фото: ReutersReuters

По словам дипломата, президент России Владимир Путин показал западным странам невероятную военную мощь. В учениях участвовали подводные лодки, танки, разнообразные ракетные установки.

Трасс объяснила, что если российские войска все же нападут на Украину, то на этом не остановятся. Владимиру Путину наверняка захочется захватить другие страны бывшего СССР.

«Его [намерения] легко понять - его амбиции вряд ли будут удовлетворены захватом Украины, он желает повернуть часы назад, к 90-м годам, или даже в более ранние времена», - заявила Трасс.

По ее мнению, в зоне наибольшего риска находятся балтийские страны.

Ранее премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон заявил, что Россия якобы уже начала реализацию своих планов по вторжению на территорию сопредельного государства.

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