Названы последствия выхода Киева из Будапештского меморандума

«Уран у них есть, конечно ... У них есть отработанные ТВЭЛы (отработавшее ядерное топливо) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую «грязную бомбу», то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения. Они могут это сделать», – цитирует РИА «Новости» эксперта.