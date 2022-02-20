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14 минут назад

Названы последствия выхода Киева из Будапештского меморандума

Деловая газета "Взгляд"

Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу», заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Названы последствия выхода Киева из Будапештского меморандума
Фото: ТАССТАСС

«Уран у них есть, конечно ... У них есть отработанные ТВЭЛы (отработавшее ядерное топливо) с их атомных электростанций. Они могут из этого изготовить так называемую «грязную бомбу», то есть не заряд для ядерного взрыва, а заряд для ядерного заражения. Они могут это сделать», – цитирует РИА «Новости» эксперта.

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По его словам, такие действия приведут к тому, что «Россия и Соединенные Штаты дадут им по рукам со страшной силой». Эксперт добавил, что это может привести Украину к статусу изгоя, добавил эксперт.

«Это (высказывания Зеленского о Будапештском меморандуме) такой дипломатический-террористический активизм, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания», – считает Жарихин.

На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором у Украины появится ядерное оружие, эксперт ответил: «никто им не позволит это сделать».

Джонсон заявил о начале «вторжения» России на Украину

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума.

«Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский газете ВЗГЛЯД сказал, что «это выступление запуганного человека, в целом его можно понять».

«С одной стороны, Зеленского заставляют быть авангардом борьбы и сдерживания России, а с другой стороны – защищать не собираются», – заявил эксперт.

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

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