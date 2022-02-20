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19 минут назад

Королева Британии заразилась коронавирусом

Майк Габриелян

Королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье Букингемский дворец, передает Reuters.

Королева Британии заразилась коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Королева получила положительный результат на COVID, но испытывает легкие симптомы. Она рассчитывает продолжить работу в облегченном режиме уже на этой неделе.

«Сегодня у королевы зафиксирован положительный результат на COVID. Ее величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но планирует продолжить работу в облегченном режиме в Виндзоре в течение следующей недели», - сообщили во дворце.

Там добавили, что 95-летняя королева продолжит получать медицинскую помощь и будет следовать всем указаниям медиков.

В феврале 73-летний Чарльз, наследник престола, заразился коронавирусом во второй раз. При этом источник во дворце сообщил, что всего несколько дней назад он встречался с королевой.

Здоровье королевы – самого старого монарха в мире - в центре внимания с тех пор, как в октябре прошлого года она провела ночь в больнице из-за неназванной болезни. Врачи посоветовали ей отдохнуть.

Ранее медики объяснили, что Елизавета II не может нормально двигаться – у нее отнимаются ноги.

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