Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC заявил, что Москва «в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию».

По его мнению, действия России на Украине крайне рискованны.

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», - заявил Джонсон.

Видный британский политик упомянул данные разведки и сказал, что российские военные якобы намереваются «окружить» Киев. Кроме того, вслед за американским президентом Джо Байденом, Джонсон заявил, что РФ планирует напасть на Украину со всех возможных направлений, в том числе, и из Белоруссии.