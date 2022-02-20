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41 минуту назад

Джонсон заявил о начале реализации Россией «вторжения» на Украину

Илья Родин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC заявил, что Москва «в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию».

По его мнению, действия России на Украине крайне рискованны.

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», - заявил Джонсон.

Видный британский политик упомянул данные разведки и сказал, что российские военные якобы намереваются «окружить» Киев. Кроме того, вслед за американским президентом Джо Байденом, Джонсон заявил, что РФ планирует напасть на Украину со всех возможных направлений, в том числе, и из Белоруссии.

Джонсон заявил о начале крупнейшей войны в Европе

Борис Джонсон затронул также экономические вопросы. Он рассказал, что Лондон и Вашингтон запретят российским компаниям «торговать в фунтах и долларах» в том случае, если Россия все же нападет на Украину.

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