«Наплевать на Украину»: В Китае раскрыли цели США в украинском кризисе

Вице-президент Китайского университета иностранных дел Ван Фан в интервью газете «Хуаньцю шибао» рассказал, какие цели США преследуют на Украине.

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Он полагает, что Вашингтон продуманно организовал кризис в этой стране, с тем, чтобы применить его в качестве козыря для сдерживания Москвы.

«Америке наплевать на чувства Украины. Она останется козырем, который можно выкинуть в любой момент», - уверен китайский ученый.

Он сообщил также, что накануне объявленной даты «вторжения» президент США Джо Байден категорически отказался от просьбы главы Украины Владимира Зеленского посетить Киев.

По мнению Ван Фана, украинский кризис не только дает возможность Америке уравновешивать РФ, но и позволяет укрепить НАТО. Кроме того, наносится сильный удар по проекту «Северный поток-2».

Ученый обратил внимание на то, что со дня на день Вашингтон может организовать новые беспорядки на Украине. Кроме того, американцы продолжат фабриковать многочисленные версии «российской угрозы».