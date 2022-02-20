Президент Украины Владимир Зеленский заверил французского лидера Эммануэля Макрона, что «не будет отвечать на провокации» на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель Елисейского дворца после телефонного разговора политиков.

В администрации Макрона утверждают, что Зеленский «заявил о своем намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», передает ТАСС.

Представитель Елисейского дворца выразил мнение, что «Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет».

«Военная акция против Украины принесла бы войну в центр Европы», – полагают в администрации Макрона.

«Президент республики [Эммануэль Макрон] прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине», – утверждают в администрации французского лидера.

«Он готов к новым шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий», – сообщили в Елисейском дворце.

Представитель Макрона обратил внимание на «высокую опасность вступления в новую спираль насилия».

Тем временем в президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе и пути «немедленной» деэскалации конфликта и политико-дипломатического урегулирования. Зеленский добавил, что проинформировал Макрона об обострении ситуации на линии соприкосновения.

Ранее Зеленский по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности провел в международном аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств Украины.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.