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23 минуты назад

В Евросовете заговорили об отказе от мира с Россией

Майк Габриелян

Запад не может все время предлагать России переговоры и «оливковую ветвь». Он введет «масштабные экономические санкции». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

В Евросовете заговорили об отказе от мира с Россией
Фото: ReutersReuters

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», - заявил Мишель.

Он также выразил мнение, что Россия пыталась «разделить Запад», но «добилась обратного эффекта». По его мнению, против РФ сплотились страны Евросоюза, США, Канада и Япония.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Запад должен учитывать мнение России в украинском вопросе.

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