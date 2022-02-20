В Евросовете заговорили об отказе от мира с Россией

Запад не может все время предлагать России переговоры и «оливковую ветвь». Он введет «масштабные экономические санкции». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», - заявил Мишель.
Он также выразил мнение, что Россия пыталась «разделить Запад», но «добилась обратного эффекта». По его мнению, против РФ сплотились страны Евросоюза, США, Канада и Япония.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Запад должен учитывать мнение России в украинском вопросе.