Слова Пескова про «ядерный чемоданчик» сочли жестким предостережением Западу

Россия провела масштабные учения сил стратегического сдерживания ВС РФ и этим послала жесткое предостережение странам Запада.
Запусками новейших баллистических и крылатых ракет в ходе учений российской армии командовал лично президент РФ Владимир Путин, на значение этого факта тонко намекнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этих событиях пишут аналитики китайского издания Sohu, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».
«Подобные учения, тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное», — приводят авторы из Китая слова пресс-секретаря президента РФ.
Таким образом Москва направила западным государствам решительный предостерегающий сигнал о недопустимости антироссийской политики и санкционного давления на РФ, восхитились китайские эксперты.
«Этими учениями Путин словно сказал Западу: "Не беспокойтесь о России, она обладает мощными ядерными силами и не является вегетарианкой". Это и есть путинское сдерживание», — резюмировали аналитики Sohu.
По их мнению, в связи с сокрушительной мощью российской ядерной триады странам НАТО во главе с США следует серьезно отнестись к требованиям РФ о гарантиях безопасности.