Ведущий украинского телеканала «Рада» оскорбил высшее российское руководство. Во время информационной передачи он обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, употребляя завуалированные нецензурные выражения.
«Есть два стула. На одном пики точеные, на другом... государственный канал, так что... Пальцы верченые. На какой сам сядешь..?» - заявил ведущий.
В пятницу, 18 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью, призвав США и НАТО соблюдать международные договоренности.
«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», - пояснил он.
Ранее телеведущая Ксения Собчак высмеяла украинского блогера и интервьюера, обратившегося к россиянам с угрозами.