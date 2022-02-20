Guardian: Запад ведет секретные переговоры о военной помощи Украине

Запад уверен, что украинская армия будет разгромлена в войне с Россией, поэтому уже сейчас необходимо обсудить помощь «сопротивлению». Переговоры о поставках оружия уже начались. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Фото: U.S. Embassy Kyiv U.S. Embassy Kyiv

«Между западными союзниками ведутся секретные переговоры о том, как вооружить то, что, как они ожидают, станет ожесточенным украинским сопротивлением, если российское вторжение свергнет киевское правительство» — пишет The Guardian.

Британский премьер-министр Борис Джонсон на Мюнхенской конференции заявил, что «вторжение» на Украину приведет к «поколению кровопролития и страданий», а жители якобы «будут вести ожесточенную кампанию, чтобы противостоять российским войскам».

«В наших общих интересах, чтобы Россия в конечном итоге потерпела неудачу и выглядела как страна, потерпевшая поражение», - заявил Джонсон.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Салливан также сказал сенаторам США, что Вашингтон готов вооружить «сопротивление» и «не будет мириться с военной победой России».