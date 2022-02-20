В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
20 минут назад

Guardian: Запад ведет секретные переговоры о военной помощи Украине

Майк Габриелян

Запад уверен, что украинская армия будет разгромлена в войне с Россией, поэтому уже сейчас необходимо обсудить помощь «сопротивлению». Переговоры о поставках оружия уже начались. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Guardian: Запад ведет секретные переговоры о военной помощи Украине
Фото: U.S. Embassy KyivU.S. Embassy Kyiv

«Между западными союзниками ведутся секретные переговоры о том, как вооружить то, что, как они ожидают, станет ожесточенным украинским сопротивлением, если российское вторжение свергнет киевское правительство» — пишет The Guardian.

Британский премьер-министр Борис Джонсон на Мюнхенской конференции заявил, что «вторжение» на Украину приведет к «поколению кровопролития и страданий», а жители якобы «будут вести ожесточенную кампанию, чтобы противостоять российским войскам».

«В наших общих интересах, чтобы Россия в конечном итоге потерпела неудачу и выглядела как страна, потерпевшая поражение», - заявил Джонсон.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Салливан также сказал сенаторам США, что Вашингтон готов вооружить «сопротивление» и «не будет мириться с военной победой России».

Накануне в Британии озвучили новые «возможные сроки», в которые Россия якобы планирует совершить «вторжение» на Украину.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители