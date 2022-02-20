МИД Британии заявил о создании центра разоблачения «дезинформации» РФ

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Россия создала правительственный информационный центр для борьбы с «дезинформацией» на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mail On Sunday.

Фото: Reuters Reuters

По ее словам, Великобритания распустила свое информационное подразделение в конце холодной войны, однако Россия не предприняла аналогичных мер. Трасс считает, что в связи с этим европейские страны на протяжении многих лет сталкивались с российской дезинформацией.

Она подчеркнула, что с начала февраля Великобритания зафиксировала около 40 случае распространения ложной информации со стороны России.

«За последнюю неделю количество дезинформационной активности удвоилось, так что мы знаем, что Россия готовится», — заявила Трасс.

Примером ложного сообщения она считает информацию об отводе российских войск. Министр отметила, что Москва стягивает все больше военных сил к границе с Украиной. По ее словам, Великобритания все еще уверена, что президент России Владимир Путин с большой вероятностью «нападет» на Украину и «к этому нужно подготовиться».