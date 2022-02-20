В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
20 минут назад

Глава МИД Кубы обвинил Запад в пропагандистской истерии против России

Елена Прошина

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил США в пропагандистской истерии против России.Он также выступил против дальнейшего расширения НАТО на восток и указал, что западные страны неоднократно обвиняли Москву в намерениях начать «вторжение» на территорию Украины и даже называли конкретные даты начала «наступления», но ни одна из них не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС.

США обвинили в пропагандистской истерии против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Куба решительно отвергает пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством США против России и выступает против расширения НАТО до границ РФ.

Ранее Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные после полуночи обстреляли населенные пункты Коммунаровка и Старомихайловка из минометов.

Постпредство России при ОБСЕ удивилось реакции руководства организации в связи с происходящим на востоке Украины. Уточняется, что российская делегация была поражена заявлением действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау. Он назвал дезинформацией сообщения о подготовке наступления ВСУ. Постпредство на официальной странице в Twitter добавило, что удивление также вызывает отсутствие реакции на действия ВСУ в сентябре 2021 года.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители