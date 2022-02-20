США обвинили в пропагандистской истерии против РФ

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил США в пропагандистской истерии против России.Он также выступил против дальнейшего расширения НАТО на восток и указал, что западные страны неоднократно обвиняли Москву в намерениях начать «вторжение» на территорию Украины и даже называли конкретные даты начала «наступления», но ни одна из них не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, Куба решительно отвергает пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством США против России и выступает против расширения НАТО до границ РФ.

Ранее Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные после полуночи обстреляли населенные пункты Коммунаровка и Старомихайловка из минометов.