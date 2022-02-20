Франция выступила за сохранение иранской ядерной сделки

Президенты Франции и Ирана Эммануэль Макрон и Ибрахим Раиси провели телефонные переговоры, который продолжались полтора часа. В рамках беседы главы государств обсудили состояние диалога по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

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Лидер Франции выступил за сохранение иранской ядерной сделки и призвал Раиси предпринять соответствующие шаги.

«Президент Франции подчеркнул, что Иран должен сейчас воспользоваться этой возможностью и принять политические решения, которые позволят сохранить Венское соглашение в интересах Ирана и остальных», — отметили в Елисейском дворце.

Макрон добавил, что переговоры, проведенные при активном участии Франции и ее союзников, помогли достичь единого решения. Оно включает в себя ключевые позиции заинтересованных сторон, что позволяет не допустить крупного ядерного кризиса.

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов призвал принять финальные решения по ядерной сделке. Он также выразил согласие на обсуждение итогового документа.