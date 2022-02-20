В Раде заявили о грозящем отставкой «компромате» на Зеленского

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что если информация об отправке родителей президента Украины Владимира Зеленского за границу окажется правдой, то он должен немедленно покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его профиль в Facebook.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Парламентарий опубликовал ролик, который распространили в украинских социальных сетях. Согласно расшифровке телефонного разговора, Зеленский попросил одного из своих помощников организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы». Он отметил, что Россия «не напала» 16 февраля, но ему «так будет спокойнее».

«Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает», — говорит человек, тембр голоса которого похож на Зеленского.

При этом он попросил «супругу Лену» оставить на Украине, так как «конченные журналисты» проявляют к ней повышенное внимание.

Как считает Ренат Кузьмин, если эти слова действительно принадлежат Зеленскому, то он должен уйти в отставку. По его мнению, президент, который призывал свою нацию «не паниковать, объединяться и петь патриотические песни», но при этом отсылает родителей за границу, не заслуживает свой пост.