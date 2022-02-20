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17 минут назад

В Раде заявили о грозящем отставкой «компромате» на Зеленского

Елена Прошина

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин заявил, что если информация об отправке родителей президента Украины Владимира Зеленского за границу окажется правдой, то он должен немедленно покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его профиль в Facebook.

В Раде заявили о грозящем отставкой «компромате» на Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий опубликовал ролик, который распространили в украинских социальных сетях. Согласно расшифровке телефонного разговора, Зеленский попросил одного из своих помощников организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы». Он отметил, что Россия «не напала» 16 февраля, но ему «так будет спокойнее».

«Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает», — говорит человек, тембр голоса которого похож на Зеленского.

При этом он попросил «супругу Лену» оставить на Украине, так как «конченные журналисты» проявляют к ней повышенное внимание.

Как считает Ренат Кузьмин, если эти слова действительно принадлежат Зеленскому, то он должен уйти в отставку. По его мнению, президент, который призывал свою нацию «не паниковать, объединяться и петь патриотические песни», но при этом отсылает родителей за границу, не заслуживает свой пост.

Россия систематически отвергает планы по эскалации ситуации вокруг Украины. Власти уверены, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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