Зеленский обсудил с Макроном обострение в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обострение ситуации в Донбассе, варианты немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Twitter.
«Провел срочный разговор с президентом @EmmanuelMacron»,
— говорится в публикации. Зеленский уточнил, что проинформировал главу французского государства об обострении на фронте, о потерях Украины и обстрелах международных журналистов и украинских политиков. Президент Украины написал, что они с Макроном также обсудили «необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования».
Ранее сообщалось, что Украина получила от Канады военную помощь, которая включала автоматы с оптическими прицелами, винтовки и снаряжение. Об этом сообщило украинское Министерство обороны в своем Facebook-профиле.
«19 февраля мы получили военную помощь. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение», — пояснил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Уточняется, что этот рейс стал вторым с военной помощью от Канады. Первый приземлился 4 февраля 2022 года. Планируется, что на Украину в скором времени прибудут еще рейсы с военным оснащением для Киева