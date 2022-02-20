Зеленский обсудил с Макроном обострение в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обострение ситуации в Донбассе, варианты немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Twitter.

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«Провел срочный разговор с президентом @EmmanuelMacron»,

— говорится в публикации. Зеленский уточнил, что проинформировал главу французского государства об обострении на фронте, о потерях Украины и обстрелах международных журналистов и украинских политиков. Президент Украины написал, что они с Макроном также обсудили «необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования».

Ранее сообщалось, что Украина получила от Канады военную помощь, которая включала автоматы с оптическими прицелами, винтовки и снаряжение. Об этом сообщило украинское Министерство обороны в своем Facebook-профиле.

«19 февраля мы получили военную помощь. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение», — пояснил глава Минобороны Украины Алексей Резников.