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24 минуты назад

Кулеба призвал ввести против России «хотя бы отдельные» санкции

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с европейскими коллегами призвал уже сейчас ввести против России некоторые санкции.

«Я призвал ЕС утвердить сейчас хотя бы отдельные санкции против Российской Федерации, так как для этого есть основания», – заявил он по результатам встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По словам Кулебы, в ЕС «есть готовность применять против России полный пакет самых тяжелых санкций». При этом он признал, что сейчас «идет дискуссия о том, в какой именно момент это должно состояться».

В понедельник в Кремле заявили, что новый список санкций США пока не принят, поэтому давать им оценку крайне сложно.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

Ранее министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» на Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

Госдеп также пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден.

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