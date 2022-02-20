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1 час назад

"Интерфакс: экс-министр обороны Казахстана Бектанов задержан

Газета.Ruиещё 2

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по подозрению в бездействии во время массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержан экс-министр обороны Казахстана Бектанов
Фото: dknews.kzdknews.kz

Собеседник агентства отметил, что в отношении бывшего главы оборонного ведомства Казахстана начато досудебное расследование по ст. 452 (бездействие власти) Уголовного кодекса республики, он помещен в изолятор временного содержания в Нур-Султане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра обороны — им стал бывший заместитель министра внутренних дел страны, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

Одновременно этим указом от должности освобожден генерал-лейтенант Мурат Бектанов, который руководил министерством обороны с августа 2021 года.

Руслан Жаксылыков начал военную карьеру в 1983 году, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. В независимом Казахстане поочередно стал командиром сначала бригады внутренних войск Казахстана, заместителем командующего и командующим внутренними войсками.

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