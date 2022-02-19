Зеленский прокомментировал обстановку на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские спецслужбы и вооруженные формирования «полностью контролируют ситуацию» в Донбассе.

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«Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем», – написал Зеленский в Instagram.

Сегодня Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он намерен провести переговоры с представителями ряда стран.

Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

Накануне началась эвакуация жителей республик. В частности, из Донецкой народной республики уже эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

В субботу, 19 февраля, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.