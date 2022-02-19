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9 минут назад

Зеленский прокомментировал ситуацию в Донбассе

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Донбассе. Об этом он написал в своем Instagram.

Зеленский прокомментировал ситуацию в Донбассе
Фото:  Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

«Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем», — отметил он.

Также Зеленский отметил свое прибытие в Германию на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, подчеркнув, что главный вопрос форума — угрозы у границ Украины.

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Ранее в офисе Зеленского назвали главные цели участия в конференции. Президент намерен договориться с представителями стран-партнеров о дополнительной военной и финансовой поддержке государства для усиления устойчивости Украины.

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