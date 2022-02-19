Шольц назвал смешными слова о геноциде на Донбассе

То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Шольц заявил, что «НАТО – не агрессивная организация», и что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно», передает ТАСС.

Также он отметил, что Запад готов вести переговоры с Россией по вопросам безопасности в разных форматах, но не собирается отказываться от своих принципов.

«Я не питаю иллюзий, быстрых успехов ожидать не приходится, но динамику кризиса мы изменим лишь в ходе переговоров», - сказал он. «Нам нужно как можно больше поддерживать дипломатию, но не быть при этом наивными», – добавил Шольц.

Кроме того, канцлер охарактеризовал подход Запада к отношениям с Россией как «двойную стратегию». Она заключается в желании вести переговоры и в готовности ввести санкции в случае агрессии.

Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.