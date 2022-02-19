Запад раскрыл планы по вступлению Украины в НАТО

«Вопрос членства в союзе — он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что-то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров», — цитирует РИА «Новости» Шольца. Запад готов обсуждать с Россией вопросы безопасности.