В ЛНР ввели режим военного времени

Луганская народная республика (ЛНР) переходит на режим военного времени. Указ об этом подписал глава государства Леонид Пасечник, передает RT.
В документе сказано, что на условия военного времени переходят государственные органы, предприятия и организации страны.
Ранее Пасечник подписал указ о начале всеобщей мобилизации военнообязанных жителей ЛНР. По его словам, в последние несколько дней обстановка на линии фронта резко обострилась.
«Противник варварски и цинично обстреливает нашу территорию», - заявил Пасечник.
По данным ЛНР, накануне украинские вооруженные формирования обстреляли территорию республики 31 раз. Применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.