В ЛНР ввели режим военного времени

Луганская народная республика (ЛНР) переходит на режим военного времени. Указ об этом подписал глава государства Леонид Пасечник, передает RT.

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В документе сказано, что на условия военного времени переходят государственные органы, предприятия и организации страны.

Ранее Пасечник подписал указ о начале всеобщей мобилизации военнообязанных жителей ЛНР. По его словам, в последние несколько дней обстановка на линии фронта резко обострилась.

«Противник варварски и цинично обстреливает нашу территорию», - заявил Пасечник.