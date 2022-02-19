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24 минуты назад

В ЛНР ввели режим военного времени

Майк Габриелян

Луганская народная республика (ЛНР) переходит на режим военного времени. Указ об этом подписал глава государства Леонид Пасечник, передает RT.

В ЛНР ввели режим военного времени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе сказано, что на условия военного времени переходят государственные органы, предприятия и организации страны.

«Это что, война начинается? - Да. К сожалению да»

Ранее Пасечник подписал указ о начале всеобщей мобилизации военнообязанных жителей ЛНР. По его словам, в последние несколько дней обстановка на линии фронта резко обострилась.

«Противник варварски и цинично обстреливает нашу территорию», - заявил Пасечник.

По данным ЛНР, накануне украинские вооруженные формирования обстреляли территорию республики 31 раз. Применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.

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