«Байден призывает к войне, в которой участвовать не будет»

«Для нормализации отношений необходимо, чтобы Украина соблюла два пункта Минских соглашений, а именно, приняла закон об особом статусе Донбасса и о запрете преследования и наказания всех причастных к этому конфликту. Киев отказался их выполнять, а теперь пытается втянуть НАТО в этот конфликт», - добавил один из читателей издания.