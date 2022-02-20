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18 минут назад

Байден призывает к войне: во Франции увидели истинные замыслы политика

Свободная прессаиещё 1

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление американского президента Джо Байдена о возможности «российского вторжения». Ранее политик заявил, что оно может произойти абсолютно «в любой момент».

«Байден призывает к войне, в которой участвовать не будет»
Фото: ReutersReuters

«Эта война накроет каждого из нас в то время, пока Байден будет отсиживаться где-то далеко!»,

«Байден призывает к войне, в которой он участвовать не будет, чем и успокаивает себя»,

«Они до сих пор не напали? Мы определенно не можем им доверять…», - пишут интернет-пользователи.

Кроме того, часть из них назвали логичной позицию России.

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«Для нормализации отношений необходимо, чтобы Украина соблюла два пункта Минских соглашений, а именно, приняла закон об особом статусе Донбасса и о запрете преследования и наказания всех причастных к этому конфликту. Киев отказался их выполнять, а теперь пытается втянуть НАТО в этот конфликт», - добавил один из читателей издания.

Ранее «СП» писала, что американские читатели британской газеты Daily Mail считают главу США виновным в нагнетании ситуации на границе РФ и Украины. Граждане Соединенных Штатов отметили, что политик делает это, чтобы отвлечь жителей от внутриполитических проблем.

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