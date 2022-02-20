«Байден призывает к войне, в которой участвовать не будет»

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление американского президента Джо Байдена о возможности «российского вторжения». Ранее политик заявил, что оно может произойти абсолютно «в любой момент».
«Эта война накроет каждого из нас в то время, пока Байден будет отсиживаться где-то далеко!»,
«Байден призывает к войне, в которой он участвовать не будет, чем и успокаивает себя»,
«Они до сих пор не напали? Мы определенно не можем им доверять…», - пишут интернет-пользователи.
Кроме того, часть из них назвали логичной позицию России.
«Для нормализации отношений необходимо, чтобы Украина соблюла два пункта Минских соглашений, а именно, приняла закон об особом статусе Донбасса и о запрете преследования и наказания всех причастных к этому конфликту. Киев отказался их выполнять, а теперь пытается втянуть НАТО в этот конфликт», - добавил один из читателей издания.
Ранее «СП» писала, что американские читатели британской газеты Daily Mail считают главу США виновным в нагнетании ситуации на границе РФ и Украины. Граждане Соединенных Штатов отметили, что политик делает это, чтобы отвлечь жителей от внутриполитических проблем.