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1 час назад

С горевшего в Ионическом море парома пропали без вести 12 человек

ТАСС

Местонахождение 12 человек с горевшего в Ионическом море итальянского парома Euroferry Olympia до сих пор неизвестно. Об этом в субботу на брифинге сообщила заместитель министра иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

С горевшего в Ионическом море парома пропали без вести 12 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из 12 человек, поиск которых еще продолжается, семь - граждане Болгарии. Гражданство еще двоих окончательно не установлено. Два болгарских гражданина госпитализированы, состояние одного из них тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщила дипломат.

Петрова уточнила, что все болгарские граждане размещены в отелях острова Корфу и получают необходимую помощь, дата их возвращения в Болгарию пока не определена.

Пожар на пароме итальянской судовладельческой группы Grimaldi Lines вспыхнул в трюме судна, затем огонь появился на верхних палубах. На борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, основную часть пассажиров эвакуировали на остров Корфу.

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