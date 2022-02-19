С горевшего в Ионическом море парома пропали без вести 12 человек

Местонахождение 12 человек с горевшего в Ионическом море итальянского парома Euroferry Olympia до сих пор неизвестно. Об этом в субботу на брифинге сообщила заместитель министра иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

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"Из 12 человек, поиск которых еще продолжается, семь - граждане Болгарии. Гражданство еще двоих окончательно не установлено. Два болгарских гражданина госпитализированы, состояние одного из них тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщила дипломат.

Петрова уточнила, что все болгарские граждане размещены в отелях острова Корфу и получают необходимую помощь, дата их возвращения в Болгарию пока не определена.