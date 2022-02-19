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1 час назад

Немецкий бизнесмен объяснил, почему Россия не нападет на Украину

Майк Габриелян

Предполагаемое «вторжение» России на Украину невыгодно Москве и противоречит её целям относительно НАТО. Об этом заявил председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд, сообщает газета Handelsblatt.

Немецкий бизнесмен объяснил, почему Россия не нападет на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе. Вторжение только ухудшит ситуацию», - сказал бизнесмен.

Он призвал сомневающихся «поверить в прагматизм российского лидера», даже если они не верят в его добрые намерения. По словам бизнесмена, против войны также выступают простые россияне, «с мнением которых считается Владимир Путин».

Мангольд отметил, что считает бессмысленными новые санкции против РФ. По его словам, ранее введенные рестрикции только усилили Россию, которая заменила импорт собственными товарами и «модернизировала целые отрасли экономики».

Бизнесмен заявил, что проект «Северный поток — 2» должен быть реализован, поскольку отвечает интересам Германии и Европы . Его закрытие будет политически мотивированным и приведет к «непредсказуемым последствиям».

Ранее Глава фракции СДПГ в бундестаге обвинил посла Украины в «переходе границ».

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