Британия отказалась считать непринятие Украины в НАТО решением кризиса

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что непринятие Украины в члены НАТО не поможет разрешить нынешний кризис. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я не думаю, что отказ Украине во вступлении в НАТО было бы решением», - сказала она.

При этом Трасс заметила, что подобное решение должно приниматься самой Украиной: «Киев должен решиться на этот шаг, а не мы».

По ее мнению, отказ от членства «подбодрил» бы президента РФ Владимира Путина.

Глава британского МИД высказалась за поиск дипломатического решения урегулирования ситуации вокруг Украины и призвала Россию к «серьезным переговорам» с НАТО, США и «нашими европейскими партнерами».

Трасс отметила, что в отношениях необходимо восстановить «прозрачность и доверие».