В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
54 минуты назад

В администрации Зеленского раскрыли цель его визита в Мюнхен

Вечерняя Москваиещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, рассказали в пресс-службе его администрации.

В администрации Зеленского раскрыли цель его визита в Мюнхен
Фото: ReutersReuters

Во время визита в город он также встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис. Он намерен просить дополнительную и военную поддержку для Украины, пояснили в пресс-службе.

— Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины, — говорится в сообщении Telegram-канала администрации Зеленского.

17 февраля Зеленский вновь предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Они могут пройти в любом формате. Лидер уточнил, что готов к прямому общению уже два с половиной года. Зеленский заключил, что Москва якобы не готова общаться в реальности, даже когда она заявляет о намерениях обсудить деэскалацию.

Зеленского высмеяли за ошибку в английском на встрече с Шольцем

При этом он заявил, что Украина не будет проводить прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Самопровозглашенные республики, по его мнению, ничего не решают, поэтому на них не стоит тратить время. Они с кем-то советуются и, возможно, спрашивают разрешения в ходе заседаний Минских подгрупп, допустил лидер.

Мюнхенская конференция впервые за последние два года проходит в офлайн-формате. Она стартовала 18 февраля и продлится до 20 февраля.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители