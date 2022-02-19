В администрации Зеленского раскрыли цель его визита в Мюнхен

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, рассказали в пресс-службе его администрации.

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Во время визита в город он также встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис. Он намерен просить дополнительную и военную поддержку для Украины, пояснили в пресс-службе.

— Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины, — говорится в сообщении Telegram-канала администрации Зеленского.

17 февраля Зеленский вновь предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Они могут пройти в любом формате. Лидер уточнил, что готов к прямому общению уже два с половиной года. Зеленский заключил, что Москва якобы не готова общаться в реальности, даже когда она заявляет о намерениях обсудить деэскалацию.

При этом он заявил, что Украина не будет проводить прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Самопровозглашенные республики, по его мнению, ничего не решают, поэтому на них не стоит тратить время. Они с кем-то советуются и, возможно, спрашивают разрешения в ходе заседаний Минских подгрупп, допустил лидер.