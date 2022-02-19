Байден заявил о принятом Путиным решении по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и захвате Киева.

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Во время выступления в Белом доме у Байдена спросили, уверен ли он в том, что Путин намерен «напасть» на Украину.

«Да, я уверен», — заявил Байден.

По его утверждению, российские войска «вторгнутся на Украину в ближайшие дни».

«Мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев!», — сказал Байден. Он подчеркнул, что у США «есть серьезные разведывательные возможности».

Высокопоставленные чиновники и пресса США постоянно утверждают о «скором» нападении России на Украину. В России американцев обвиняют в пропаганде войны и ведении массовой дезинформационной кампании.