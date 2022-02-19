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55 минут назад

Глава ДНР Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации

Газета.Ru

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В ДНР объявили всеобщую мобилизацию
Фото: ReutersReuters

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — написал глава ДНР.

Также он призвал мужчин республики, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей».

«Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», — заявил Пушилин.

Ранее Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Россию. Он заявил, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса, жизнь и здоровье граждан могут оказаться под угрозой. В результате регион покинули 6603 жителя, из них 2436 детей.

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По поручению президента РФ Владимира Путина, эвакуированному населению, прибывающему из ДНР и ЛНР, будет осуществлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, в том числе и для граждан, прибывающих на личном автотранспорте к родным и близким.

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