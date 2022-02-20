Названо число приехавших в Россию беженцев из Донбасса

В понедельник из Ростовской области в другие регионы отправятся 15 поездов с эвакуированными из Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Также он добавил, что более 400 жителей Донбасса обратились за медпомощью. Выплаты в 10 тысяч рублей, по его словам, уже получили 700 человек, эвакуированных в Россию.
В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Вчера лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.