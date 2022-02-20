Названо число приехавших в Россию беженцев из Донбасса

В понедельник из Ростовской области в другие регионы отправятся 15 поездов с эвакуированными из Донецкой и Луганской народных республик.

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Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Также он добавил, что более 400 жителей Донбасса обратились за медпомощью. Выплаты в 10 тысяч рублей, по его словам, уже получили 700 человек, эвакуированных в Россию.