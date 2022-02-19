Экс-аналитик ЦРУ: США должны признать, что обещали не расширять НАТО

Найденный в британских архивах документ от 1991 года, в котором западные дипломаты говорят о неприемлемости расширения Североатлантического альянса на восток и соответствующих обещаниях Советскому Союзу, выглядит как «решающее доказательство», которое американские власти обязаны признать, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Рэя Макговерна.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, документ, об обнаружении которого сообщило издание Spiegel, ставит точку в споре между Россией, утверждающей, что СССР на исходе холодной войны было обещано нераспространение НАТО на бывшие социалистические страны, и США, отрицающими, что подобные гарантии когда-либо давались, и отстаивающими принцип «открытых дверей» альянса.

«Если спросите меня, то никаких дополнительных доказательств не требуется. Если (госсекретарь Энтони) Блинкен не говорит правды по поводу известных, задокументированных фактов, ему ни в чем нельзя доверять», — отметил Макговерн.