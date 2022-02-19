Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве

В отношении Украины существует угроза «операции под ложным флагом» или государственного переворота, сообщает «Взгляд» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.
На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что не слышала, чтобы кто-то из правительства ФРГ «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Как считает глава немецкой дипломатии, «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот».
Бербок и её французский коллега Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения».
Отмечается, что Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Министры двух стран призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию».
Напомним, территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Ростовскую область уже покинули 3,4 тысячи человек. Отмечается, что всего планируется эвакуация от 500 до 700 тысяч человек.