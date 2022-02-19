Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве

В отношении Украины существует угроза «операции под ложным флагом» или государственного переворота, сообщает «Взгляд» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

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На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что не слышала, чтобы кто-то из правительства ФРГ «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Как считает глава немецкой дипломатии, «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот».

Бербок и её французский коллега Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения».

Отмечается, что Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Министры двух стран призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию».