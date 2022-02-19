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1 час назад

Секретарь СНБО: Украина не отказывается от выполнения Минских соглашений

Елена Прошина

Киев не отказывается от выполнения Минских соглашений, однако не будет их выполнять в том русле, о котором заявляет Москва, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Секретарь СНБО: Украина не отказывается от выполнения Минских соглашений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на невозможность проведения выборов в Донбассе, так как более 800 тысяч жителей получили российские паспорта.

«Мы за выполнение «Минска» по логике, которая есть в процессе, а не по указкам РФ. Как можно проводить выборы, если у людей паспорта другой страны? Это просто невозможно», — заявил секретарь.

По его словам, на Украине нет приказов на освобождение территорий Донбасса и Киев пытаются спровоцировать. Как отметил Данилов, он не видит полномасштабного вторжения со стороны России.

Политик подтвердил участие президента Украины Михаила Зеленского в конференции в Мюнхене 19 февраля, хотя американский президент Джо Байден до этого заявил, что озабочен отъездом украинского коллеги из страны.

Напомним, территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Ростовскую область уже покинули 3,4 тысячи человек. Отмечается, что всего планируется эвакуация от 500 до 700 тысяч человек.

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