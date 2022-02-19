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1 час назад

ЛНР и ДНР приготовились к эвакуации жителей поездами

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В Ростове-на-Дону прошло совещание, в котором приняли участие врио главы МЧС России Александр Чуприян, а также представители МЧС ДНР и ЛНР.

Названо число покинувших ЛНР
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов сообщил: «Границу на своих машинах из ЛНР пересекли 25 тыс. человек». По его словам, эти люди покинули республику не с момента объявления эвакуации, передает ТАСС.

Представитель МЧС ЛНР сообщил, что формируются три организованных колонны численностью 10 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«Луганская железная дорога» сообщила, что готовит пассажирский поезд для эвакуации жителей республики в Россию, передает «Луганский информационный центр».

Представитель МЧС ДНР сообщил, что беженцев из республики начнут вывозить в Ростовскую область железнодорожными составами: «В субботу начнет работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов. Вместимость – 900 человек». Представитель железной дороги сообщил, что первый состав прибудет в регион в 9.20 мск субботы. Предполагается, что на границе людей будут пересаживать на автобусы.

Чуприян подчеркнул, что «расчет сил и средств должен производиться мгновенно», чтобы количество автобусов было в достаточном количестве, как и понимание, где люди будут размещены.

Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.

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