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24 минуты назад

Байден подтвердил, что США не отправят военных на Украину

Елена Прошина

Американские власти не собираются направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Белого дома Джо Байдена.

Байден подтвердил, что США не отправят военных на Украину
Фото: ReutersReuters

«Мы не станем направлять наши войска, чтобы те воевали на Украине, однако мы продолжим поддерживать Украину и ее народ», - сообщил президент США, выступая в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг России и Украины.

Отмечается, что нынешняя американская администрация уже оказала Киеву рекордную поддержку для укрепления ее обороноспособности.

Также Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня. По его словам, нет доказательств того, что Украина готовит атаку. Президент США вновь заявил, что РФ попытается напасть на Украину в предстоящие дни.

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