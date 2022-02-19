Байден подтвердил, что США не отправят военных на Украину

Американские власти не собираются направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Белого дома Джо Байдена.
«Мы не станем направлять наши войска, чтобы те воевали на Украине, однако мы продолжим поддерживать Украину и ее народ», - сообщил президент США, выступая в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг России и Украины.
Отмечается, что нынешняя американская администрация уже оказала Киеву рекордную поддержку для укрепления ее обороноспособности.
Также Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня. По его словам, нет доказательств того, что Украина готовит атаку. Президент США вновь заявил, что РФ попытается напасть на Украину в предстоящие дни.