Из ДНР запланировали эвакуировать порядка 700 тысяч человек

Территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Ростовскую область уже покинули 3,4 тысячи человек, сообщает RT со ссылкой на заявление главы МЧС ДНР Алексея Кострубицкого в рамках совещания с главой ДНР Денисом Пушилиным.

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«По состоянию на сегодня уже эвакуированы 3 384 человека, это люди эвакуированы и на автобусах и личным транспортом», — заявил он.

Отмечается, что всего планируется эвакуация от 500 до 700 тысяч человек.

Прежде всего, речь идет о женщинах, детях и людей пожилого возраста.

Напомним, президент США Джо Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении прекращения огня. По его словам, нет доказательств того, что Украина готовит атаку. Глава Белого дома вновь заявил, что Россия попытается напасть на Украину в предстоящие дни.