Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. С украинским лидером француз намерен пообщаться в субботу, 19 февраля, а с главой российского государства — в воскресенье, 20 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Франции Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Зеленским в субботу, а с президентом России Путиным — в воскресенье, — сообщило агентство со ссылкой на представителя администрации президента Франции.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР приведены в боевую готовность и способны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.