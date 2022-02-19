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10 часов назад

Макрон проведёт телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

News.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. С украинским лидером француз намерен пообщаться в субботу, 19 февраля, а с главой российского государства — в воскресенье, 20 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Фото:  Kremlin Pool/ Global Look Press Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Франции Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Зеленским в субботу, а с президентом России Путиным — в воскресенье, — сообщило агентство со ссылкой на представителя администрации президента Франции.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР приведены в боевую готовность и способны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.

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