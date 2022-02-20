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14 минут назад

Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

Газета.Ruиещё 3

Представитель Польши при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адан Халасиньский заявил, что Польша по просьбе Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Польша созывает заседание Постоянного совета ОБСЕ
Фото: ReutersReuters

«По просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ», — рассказал Халасиньский.

По его словам, к участию в заседании приглашены спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен и руководитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик.

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Ранее постпредство России оказалось удивлено реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины.

Как подчеркнули в сообщении, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау, его спецпредставитель по Украине Микко Киннунен и генсек Хельга Шмид «ретранслируют заявления военного командования», по которым «сведения о подготовке наступления ВСУ — дезинформация».

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