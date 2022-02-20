Польша созывает заседание Постоянного совета ОБСЕ

Представитель Польши при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адан Халасиньский заявил, что Польша по просьбе Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«По просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ», — рассказал Халасиньский.

По его словам, к участию в заседании приглашены спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен и руководитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик.

Ранее постпредство России оказалось удивлено реакцией руководства ОБСЕ на происходящее на востоке Украины.

Как подчеркнули в сообщении, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау, его спецпредставитель по Украине Микко Киннунен и генсек Хельга Шмид «ретранслируют заявления военного командования», по которым «сведения о подготовке наступления ВСУ — дезинформация».