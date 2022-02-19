Байден уверен, что Киев пытаются спровоцировать в Донбассе

Президент США Джо Байден утверждает, что "поддерживаемые РФ силы" пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

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"За последние несколько дней мы видели сообщения о значительном росте количества случаев нарушения режима прекращения поддерживаемыми РФ силами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе", - заявил он, выступая в пятницу в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

Об отправке войск

США не намерены отправлять войска на Украину, но будут с союзниками защищать территорию НАТО, заявил Байден.

"Мы не отправим солдат на Украину, но но мы продолжим поддерживать украинский народ", - сказал он.

"Соединенные Штаты и наши союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО от любой угрозы нашей коллективной безопасности", - добавил Байден.

О новых санкциях

Запад готов к введению новых санкций против РФ в случае "вторжения" на Украину, но дверь для дипломатии остается открытой, заявил Байден.

"Мы готовы ввести жесткие санкции в отношении России, если она вторгнется на Украину. Но, повторюсь, Россия по-прежнему может избрать путь дипломатии", - заявил Байден.

Байден утверждает, что ВС России намерены атаковать Украину в предстоящие дни.

Запад готов к введению новых санкций против РФ, но дверь для дипломатии открыта.

Байден утверждает, что возможное начало Россией военных действий против Украины означало бы, что Москва отказалась от дипломатии.