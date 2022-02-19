В Луганске прогремел второй взрыв

Еще один взрыв прогремел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

По данным телеграм-канала Mash, второй взрыв в Луганске произошёл на газовой заправке.

Ранее появились сообщения, что мощный взрыв прогремел в Луганске на газопроводе "Дружба".

Версию взрыва газопровода подтвердил корреспондент РИА Новости. На месте работают сотрудники местного МЧС.

Представители "Луганскгаза" сообщили, что аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о крупном возгорании.