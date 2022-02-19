В Луганске прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

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По словам очевидцев, предположительно, горит газопровод. Происшествие случилось на улице Фрунзе, 6.

Версию взрыва газопровода "Дружба" подтверждает корреспондент РИА Новости. На месте работают сотрудники местного МЧС.

Представители "Луганскгаза" сообщили, что аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о крупном возгорании.

Тем временем, военные Украины обстреляли окраину подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Там заявили, что выпущено семь мин.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 23:32 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 мм», - сказано в сообщении.

До этого украинские силовики обстреляли Зайцево из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров, заявил представитель ДНР в СЦКК. Отмечается, что выпущено 18 мин.

Напомним, ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей республик в Ростовскую область на фоне угрозы вторжения Украины. Прежде всего, это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.