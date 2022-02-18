«Обстановка тяжелая»: беженцы рассказали о ситуации в ДНР

Прибывшие в Ростовскую область беженцы из самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали URA.RU об обстановке в ДНР, из которой сейчас массово эвакуируют людей.
«Обстановка тяжелая, у всех паника», — сказали первые приехавшие в РО.
Агентству удалось пообщаться с двумя женщинами из ДНР. Отвечая на вопрос об обстановке в республике, они также отметили, что масса людей стоит в очередях к банкоматам, на автозаправках и на границе. На фоне объявления об эвакуации все кинулись за деньгами и бензином, который теперь в ДНР в дефиците.
«Эвакуируют детей, стариков, очень много людей», — добавили они.
Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации жителей республики 18 февраля из-за угрозы агрессии со стороны Украины. Всех беженцев планируют разместить в Ростовской области.