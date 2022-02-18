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50 минут назад

«Обстановка тяжелая»: беженцы рассказали о ситуации в ДНР

Елена Прошина

Прибывшие в Ростовскую область беженцы из самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали URA.RU об обстановке в ДНР, из которой сейчас массово эвакуируют людей.

«Обстановка тяжелая»: беженцы рассказали о ситуации в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обстановка тяжелая, у всех паника», — сказали первые приехавшие в РО.

Агентству удалось пообщаться с двумя женщинами из ДНР. Отвечая на вопрос об обстановке в республике, они также отметили, что масса людей стоит в очередях к банкоматам, на автозаправках и на границе. На фоне объявления об эвакуации все кинулись за деньгами и бензином, который теперь в ДНР в дефиците.

«Эвакуируют детей, стариков, очень много людей», — добавили они.

Главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации жителей республики 18 февраля из-за угрозы агрессии со стороны Украины. Всех беженцев планируют разместить в Ростовской области.

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