Санаторий «Звезда» примет беженцев из Донбасса

Санаторий-профилакторий «Звезда» в Ростовской области готов принять до 400 беженцев из Донбасса, сообщила управляющая санаторием Дарья Выходцева, пишет RT.
По словам Выходцевой, беженцев в санатории ждут уже сегодня, 18 февраля.
Ранее в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что первые автобусы с жителями выехали в. Сторону границы с Россией. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР.
Ранее главы самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, сообщили о массовой централизованной эвакуации жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области, их обеспечат всем необходимым.