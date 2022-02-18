Санаторий «Звезда» примет беженцев из Донбасса

Санаторий-профилакторий «Звезда» в Ростовской области готов принять до 400 беженцев из Донбасса, сообщила управляющая санаторием Дарья Выходцева, пишет RT.

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По словам Выходцевой, беженцев в санатории ждут уже сегодня, 18 февраля.

Ранее в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что первые автобусы с жителями выехали в. Сторону границы с Россией. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР.