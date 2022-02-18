Глава МИД ФРГ: мир изменится после кризиса вокруг Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что после завершения кризиса вокруг Украины мировая политика станет другой, пишет News.ru.

Фото: МИД РФ МИД РФ

По словам Бербок, мировое сообщество либо отстоит международное право, либо пожертвует им.

Как сообщает РИА Новости, на Мюнхенской конференции Бербок также заявила, что Германия готова к серьезному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе.

«Это в наших общих интересах», - подчеркнула Бербок.

Ранее в пятницу главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили о массовой централизованной эвакуации жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины.