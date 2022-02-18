Глава МИД ФРГ: мир изменится после кризиса вокруг Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что после завершения кризиса вокруг Украины мировая политика станет другой, пишет News.ru.
По словам Бербок, мировое сообщество либо отстоит международное право, либо пожертвует им.
Как сообщает РИА Новости, на Мюнхенской конференции Бербок также заявила, что Германия готова к серьезному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе.
«Это в наших общих интересах», - подчеркнула Бербок.
Ранее в пятницу главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили о массовой централизованной эвакуации жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины.
Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.