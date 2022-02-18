Многокилометровые пробки на границе ДНР с Россией попали на видео

Видео пробки на границе ДНР с Россией появилось в интернете

В Telegram-канале «Типичный Донецк» опубликовали видео, сформировавшейся на границе ДНР с Россией на фоне объявления массовой эвакуации жителей республики очереди из машин.

На видео видны автомобили, которые стоят в пробке, растянувшейся на несколько километров.

Ранее уже сообщалось об автомобильных очередях в ДНР на дорогах к погранпереходам с Россией. Отмечается, что подобную ситуацию фиксируют на всех трассах республики, ведущих к границе с РФ.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей в Россию из-за угрозы агрессии со стороны Украины. Всех беженцев разместят в Ростовской области. В первую очередь вывозят детей, женщин и пожилых людей.