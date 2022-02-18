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35 минут назад

Многокилометровые пробки на границе ДНР с Россией попали на видео

Елена Прошина

Видео пробки на границе ДНР с Россией появилось в интернете

В Telegram-канале «Типичный Донецк» опубликовали видео, сформировавшейся на границе ДНР с Россией на фоне объявления массовой эвакуации жителей республики очереди из машин.

На видео видны автомобили, которые стоят в пробке, растянувшейся на несколько километров.

Ранее уже сообщалось об автомобильных очередях в ДНР на дорогах к погранпереходам с Россией. Отмечается, что подобную ситуацию фиксируют на всех трассах республики, ведущих к границе с РФ.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей в Россию из-за угрозы агрессии со стороны Украины. Всех беженцев разместят в Ростовской области. В первую очередь вывозят детей, женщин и пожилых людей.

Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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